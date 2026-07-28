امام جمعه اهر گفت:نماز جمعه سنگر دفاع در برابر توطئه‌های شوم دشمنان، خنثی سازی اهداف آنان، مراقبت از بصیرت عمومی و پاسداری از ایمان مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام جلیل جلیلی در دیدار با فرمانده و پاسداران سپاه ناحیه اهر اظهار داشت:نماز جمعه سنگر دفاع در برابر توطئه‌های شوم دشمنان، خنثی سازی اهداف آنان، مراقبت از بصیرت عمومی و پاسداری از ایمان مردم است و این سنگر به عنوان یک سخنگاه امین بدون سوگیری، بر دعوت به وحدت و تبیین ایده‌ها و اندیشه‌های ولی فقیه می‌پردازد.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس نهاد نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد:این نهاد یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که وجود آن برای جامعه ضروری بوده و از بلند نظری حضرت امام خمینی (ره) نشات گرفته است.

امام جمعه اهر به نقش نهاد‌های دیگر نظیر سپاه پاسداران و بسیج اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین عامل پیشرونده انقلاب اسلامی سپاه پاسداران است.

حجت الاسلام جلیلی بسیجیان را پرچمداران، حافظان و فداییان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و ضمن قدردانی از زحمات آنان بر تداوم مسیر بصیرت، مقاومت و خدمت بی منت تاکید کرد.

سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه اهر نیز در این دیدار با تاکید بر جایگاه راهبردی فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه ، آن را سنگر جهاد و مقاومت توصیف کرد.

سرهنگ پاسدار فرهادی با اشاره به نقش محوری امام جمعه در تبیین آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امام جمعه به عنوان الگوی سبک زندگی اسلامی باید ساده زیست و همواره در میان مردم باشد که این خصیصه در شهید آیت الله آل هاشم به خوبی متجلی بود.

وی ارتباط مستمر با مردم، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی را از وظایف کلیدی امامان جمعه برشمرد و افزود: نقش امام جمعه در هدایت افکار عمومی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت بی بدیل است.

گفتنی است در پایان مراسم فرمانده سپاه به نمایندگی از پاسداران و بسیجیان شهرستان اهر از زحمات حجت الاسلام جلیلی در سمت امام جمعه شهرستان قدردانی کرد.