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براساس گزارش ستاد اربعین تا ظهر امروز بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردهاند که ۱۲۵ هزار نفر انها از استان فارس هستند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۱۲۵ هزار نفر از فارس در سامانه سماح برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت نام کردهاند که پیش بینی میشود این میزان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسد.
جانشین مدیر حج و زیارت فارس گفت: زائران باید حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند تا هم از بیمه استفاده کنند و هم تا سقف ۲۰۰ هزار درهم ارز دریافت کنند.
یوسفی افزود: به همه زائران توصیه شده برنامه همیار اربعین را بر روی تلفن همراه خود نصب کنند.
سرهنگ افشین فر رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرمانده انتظامی فارس هم گفت: تاکنون چهل هزار گذرنامه زیارتی و ۱۳ هزار گذرنامه معمولی برای متقاضیان صادر شده و کسانی که میخواهند گذرنامه را به صورت فوری دریافت کنند میتوانند به اداره گذرنامه مراجعه کنند و همان روز گذرنامه خود را دریافت کنند.