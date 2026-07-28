به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران از تاریخ ۲۳ مرداد آغاز می‌شود. قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز (سه‌شنبه) ۶ مرداد در هتل المپیک تهران برگزار شد و ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر با برنامه دیدار‌های خود با حریفان آشنا شدند.

براساس اعلام حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، لیگ برتر فوتبال به دلیل برگزاری جام ملت‌های آسیا از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.

از نکات جالب این قرعه کشی اینکه در همان نخستین قرعه، تقابل استقلال و پرسپولیس در دور رفت شهرآورد سرخابی در هفته پنجم از گلدان خارج شد.

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