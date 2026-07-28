وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه درشهرستان های آبادان و خرمشهر تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه در آبادان و خرمشهر

استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین از فردا تا روزجمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی و سپس طی روز پنجشنبه در سواحل، نیمه جنوبی و مرکز استان خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز همچنان سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و همچنین پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ که احتمال برخاستن گردو خاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.