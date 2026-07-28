مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز از اجرای طرح جامع ارتقاء سطح ایمنی زائران اربعین حسینی با محوریت پیشگیری، پایش تخصصی، آموزش عمومی و استقرار ظرفیت‌های عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آتشپاد بابک ربیعی اظهار کرد: در آستانه برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، سازمان آتش‌نشانی اهواز با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت هوشمند مخاطرات، تمامی ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی، فنی و تجهیزاتی خود را برای صیانت از سلامت زائران و ارائه خدمات ایمن و مؤثر بسیج کرده است.

وی افزود: در چارچوب برنامه‌های ستاد اربعین و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی هماهنگی میان واحد‌های مختلف، طرح جامع عملیاتی سازمان تدوین و به بخش‌های مرتبط ابلاغ شده است تا اقدامات نظارتی، آموزشی، پیشگیرانه و امدادی با حداکثر هماهنگی، سرعت و دقت اجرایی شود.

آتشپاد ربیعی با تأکید بر اولویت پیشگیری در مدیریت حوادث تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی سازمان با حضور میدانی و انجام بازدید‌های مستمر از مواکب، محل‌های اسکان موقت، مسیر‌های تردد زائران، مرز بین‌المللی چذابه و منطقه شیب عراق، وضعیت ایمنی این نقاط را مطابق شاخص‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: در این پایش‌ها، موضوعاتی همچون ایمنی شبکه‌های برق موقت، استاندارد بودن سیم‌کشی‌ها، نحوه استفاده از تجهیزات برقی، جانمایی مناسب خاموش‌کننده‌های دستی، دسترسی به تجهیزات اطفای حریق، شرایط ایمنی آشپزخانه‌ها و محل‌های طبخ غذا و رعایت الزامات پیشگیری از وقوع حریق به‌صورت دقیق بررسی می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز بیان داشت کارشناسان سازمان ضمن ارائه آموزش‌های تخصصی و انتقال نکات ایمنی به مسئولان مواکب و عوامل اجرایی، موارد نیازمند اصلاح را به‌صورت مستقیم اعلام کرده و بر رفع آنها تأکید می‌کنند تا با افزایش سطح آگاهی عمومی و مشارکت مسئولانه، زمینه برگزاری مراسمی ایمن و آرام برای زائران فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث گفت: در راستای ارتقاء دانش ایمنی خادمان، مسئولان مواکب و زائران، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و توصیه‌های کاربردی ویژه مواکب و پارکینگ‌های موقت در قالب بروشور‌های آموزشی تهیه و در نقاط هدف توزیع و نصب شده است.

آتشپاد ربیعی افزود: همچنین دستورالعمل‌ها و محتوای آموزشی مرتبط با الزامات ایمنی ایام اربعین حسینی در وب‌سایت رسمی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بارگذاری شده تا شهروندان، مسئولان مواکب و علاقه‌مندان بتوانند از توصیه‌های تخصصی کارشناسان حوزه ایمنی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی عملیاتی در مسیر شیب عراق اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص این محدوده و ضرورت واکنش سریع در مواجهه با حوادث احتمالی، تیم‌های واکنش سریع سازمان در این منطقه در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته و تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای امدادرسانی فوری و انجام عملیات مؤثر پیش‌بینی و جانمایی شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقاء ایمنی پارکینگ‌های موقت مرز چذابه بیان کرد: با توجه به حجم بالای تردد و توقف خودرو‌های زائران، نظارت‌های تخصصی بر این فضا‌ها با محوریت پیشگیری از حریق، رعایت فاصله ایمن میان خودروها، حفظ مسیر‌های دسترسی خودرو‌های امدادی و استقرار تجهیزات اولیه اطفای حریق انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نیرو‌های عملیاتی سازمان در نقاط تعیین‌شده به‌صورت مستمر حضور خواهند داشت و مرکز فرماندهی عملیات و سامانه ۱۲۵ نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، فرآیند دریافت گزارش، اعزام نیرو و مدیریت عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

آتشپاد ربیعی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی در برگزاری مراسم اربعین حسینی، از مسئولان مواکب و زائران خواست با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، پرهیز از استفاده تجهیزات غیراستاندارد، توجه به هشدار‌های کارشناسان و همکاری با نیرو‌های امدادی، سازمان آتش‌نشانی را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر و ایمن‌تر این رویداد عظیم معنوی همراهی کنند.