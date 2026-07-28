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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کاهش ناترازی برق نسبت به گذشته خبر داد و گفت: با ورود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان سال، روند بهبود وضعیت برق کشور ادامه خواهد یافت.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، از ارائه گزارشی مثبت درباره وضعیت صنعت برق کشور خبر داد و گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ و افزایش مصرف، ناترازی برق نسبت به گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: تاکنون ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر وارد مدار شده و پیشبینی میشود این ظرفیت تا پایان سال تکمیل و به شبکه سراسری برق کشور افزوده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به چالش استخراج غیرمجاز رمزارزها اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد ماینرها حدود ۲ هزار مگاوات برق مصرف میکنند. در یکی از شهرکهای صنعتی مزرعه استخراج رمزارز در عمق حدود ۱۰ متری زمین فعالیت داشت که به دلیل افت شدید ولتاژ و مصرف غیرعادی برق شناسایی و کشف شد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با ماینرهای غیرمجاز گفت: وزارت نیرو برای مقابله با این پدیده به همکاری و حمایت دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد. همچنین برخی واحدها از برق یارانهای یا سهمیهای برای استخراج رمزارز استفاده میکنند که باید با آن برخورد شود.
سپهوند از راهاندازی یک سامانه هوشمند و یکپارچه در شرکت توانیر خبر داد و گفت: این سامانه امکان رصد و مدیریت لحظهای تولید، شبکه انتقال و کنترل برق کشور را فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق ایفا میکند.
وی با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در کشور افزود: وزارت نیرو علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، برنامههای فرهنگی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده است.