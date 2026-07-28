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بانوی تیرانداز شیرازی با قرار گرفتن در مکان چهارم جام جهانی پاراتیراندازی صربستان، سهمیه حضور در بازیهای پاراآسیایی و جهانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بانوی تیرانداز شیرازی پس از دو سال دوری از ورزش قهرمانی، با قرار گرفتن در مکان چهارم جام جهانی پاراتیراندازی صربستان، سهمیه حضور در بازیهای پاراآسیایی و جهانی را کسب کرد.
ساره جوانمردی قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، صبح امروز در جام جهانی پاراتیراندازی صربستان بر سکوی چهارم ایستاد و سهمیه ورودی مسابقات قهرمانی جهانی کره جنوبی و بازیهای پاراآسیایی ناگویا ژاپن را کسب کرد.