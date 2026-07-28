نخستین سوگواره فرهنگی و هنری استان با عنوان «سوگ هنر» با هدف ترویج معارف عاشورایی و تبیین حماسه اربعین حسینی ، در ۶ رشته هنری به میزبانی شهر قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین سوگواره فرهنگی و هنری «سوگ هنر» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم و با مشارکت موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، با محوریت تولید آثار فاخر هنری برگزار خواهد شد.

آقای سید محمدجواد طباطبایی، دبیر این سوگواره در نشست خبری این رویداد، با اشاره به چشم‌انداز ۱۴۰۵ شهرداری قم گفت: این سوگواره گام نخست در سلسله رویدادهای فرهنگی است که با هدف شناسایی استعدادهای جوان و متعهد، و تقویت پیوند میان جامعه دانشگاهی، هنرمندان و مدیریت شهری طراحی شده است.

وی با اعلام فراخوان این رویداد در ۶ رشته تخصصی شامل تصویرسازی، پوستر و تایپوگرافی، عکاسی، نمایش (خیابانی و میدانی)، روایت‌نویسی و نقاشی، از افزودن یک بخش ویژه در این سوگواره نیز خبر داد.

وی در این خصوص گفت: بخش آقای شهید ایران به‌منظور پاسداشت مقام رهبر شهید پیش‌بینی شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار مرتبط با آیین تشییع قائد شهید امت در قم و سایر نقاط کشور را در قالب عکس، نقاشی، روایت‌نویسی و تئاتر به دبیرخانه ارسال نمایند.

آقای طباطبایی با بیان اینکه شرکت در این رویداد برای عموم آزاد و بدون محدودیت سنی است، افزود: هنرمندان سراسر کشور نیز مجاز به شرکت در بخش هنرهای تجسمی هستند، مشروط بر اینکه آثار ارسالی پیش از این در جشنواره دیگری حائز رتبه نشده باشند.

گفتنی است آخرین مهلت ارسال آثار ۲۴ مردادماه تعیین شده است که پس از داوری در اوایل شهریور، آیین اختتامیه همزمان با هفته قم (۱۴ تا ۲۱ شهریورماه) برگزار شده و آثار برگزیده در قالب نمایشگاه‌های شهری به اکران عمومی درخواهند آمد.

بنا بر اعلام دبیرخانه، به نفرات اول تا سوم هر بخش به ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال و به برگزیدگان بخش نگاه ویژه داوران ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.