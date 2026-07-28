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سفیر ایران در چین: علت بسته ماندن تنگه هرمز، حضور تجاوزکارانه آمریکا و نقش رژیم صهیونیستی در جنگافروزیهای اخیر در منطقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از پکن ، سفیر ایران در چین با اشاره به تأثیرات گسترده تجاوز نظامی آمریکا بر اقتصاد منطقه و جهان گفت: «تجاوز نظامی آمریکا تأثیرات اقتصادی زیادی داشته و خیلی از کشورهای منطقه و حتی اروپایی به دنبال خاتمه دادن به آن هستند و این مسئله نشان میدهد که اغلب کشورها فهمیدهاند که علت بسته ماندن تنگه هرمز، حضور تجاوزکارانه آمریکا و نقش رژیم صهیونیستی در جنگافروزیهای اخیر در منطقه است.»
وی در ادامه با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در ادامه بحرانها تصریح کرد: «اسرائیل تنها بازیگری است که به دنبال جنگ و ادامه تجاوزگری آمریکاست.» رحمانیفضلی با اشاره به سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا گفت: «این سفر با هدف تحریک آمریکا برای ادامه جنگ ارزیابی میشود و حالا این به یک باور عمومی تبدیل شده که آمریکا استقلال خود را از دست داده و تابع و دنبالهرو سیاستهای تلآویو شده است، بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم نتانیاهو میتواند ترامپ را به ادامه جنگ و تجاوز تشویق کند یا خیر؟»
وی همچنین درباره اظهارات متناقض رئیسجمهور آمریکا گفت: حرفهای ترامپ پایه و اساس ندارد و ایران یاد گرفته است به عملکرد آمریکاییها نگاه کند، نه به حرفهایشان.
رحمانیفضلی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات، با اشاره به تجربه اخیر گفت که آمریکا نه به قوانین بینالمللی، نه به حاکمیت ملی کشورها و نه به توصیه سایر کشورها پایبند نبوده و تنها تکیهگاه واشنگتن، توسل به زور و قلدری و قانون جنگل است.
سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود از احتمال حضور رئیسجمهور ایران در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان خبر داد و گفت: «ایران از این سازمان انتظار نقشآفرینی بیشتری دارد و چین به عنوان یکی از کشورهای اصلی و راهبر این سازمان میتواند گامهای موثری در راستای سیاستهای چندجانبهگرایی و دفاع از حقوق کشورهای عضو و ایجاد سازوکاری برای حمایت از امنیت اعضای این سازمان بردارد.»
وی در پایان این نشست خبری با اشاره به شعر معروف سعدی «بنیآدم اعضای یک پیکرند» تأکید کرد: «فرهنگ ایرانی، فرهنگ چندجانبهگرایی است و این مسئله را به خوبی در شعر سعدی میتوان دید، بنابراین ما ایرانیها خود را عضوی از پیکره جهانی میدانیم که درد و رنج هر عضو از این پیکر، درد و رنج همه خواهد بود و این همان تفکر چندجانبهگرایی در جهان امروز است که از آن سخن میگویند.»
عبدالرضا رحمانیفضلی، سفیر ایران در چین، روز سه شنبه در نشستی خبری با حضور بیش از ۲۰ رسانه چینی در پکن، ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه و تجاوزات نظامی آمریکا علیه ایران، بر آمادگی کامل ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی تأکید کرد و از چین به عنوان کشوری که میتواند نقش تعیینکنندهای در برقراری صلح پایدار در منطقه ایفا کند، نام برد.
این نشست در حالی برگزار شد که منطقه خلیج فارس پس از ۱۳ شب متوالی حملات هوایی آمریکا به ایران و پاسخهای متقابل تهران، شاهد برقراری یک آتشبس شکننده و هوشیارانه است. در همین حال چین به عنوان یکی از بازیگران کلیدی دیپلماتیک، در تلاش است تا با ارائه ابتکاراتی، زمینه را برای کاهش تنشها فراهم آورد.
سفیر ایران در چین با اشاره به تجاوزات مکرر نظامی آمریکا علیه ایران، در پاسخ به سوالی درباره نقض تفاهمنامه اسلامآباد و چشمانداز ازسرگیری مذاکرات، تصریح کرد: «ما پیش از این دوباره مورد حمله آمریکا قرار گرفتهایم و این برای سومین بار است که آمریکا در یک سال گذشته به ما حمله میکند.» وی با انتقاد شدید از سیاستهای واشنگتن، افزود: «آمریکا هرگز به تعهدات خود پایند نبوده و گفتوگو و تفاهم با کشوری که به هیچ قانون و قاعدهای پایبند نیست، واقعاً سخت است.»
رحمانیفضلی با اشاره به شکستهای متوالی آمریکا در رویارویی نظامی با ایران گفت: «آمریکا سه بار در حمله به ایران شکست خورده و ما آمادگی کامل داریم از حاکمیت و امنیت و منافع خود در برابر تجاوز آمریکا کاملاً دفاع کنیم. با این حال هرگز به دنبال جنگ نبودهایم و اگر راهکاری وجود داشته باشد که منافع ملت ایران را تأمین کند، از آن استقبال میکنیم. اما این بدان معنا نیست که آمریکاییها تصور کنند میتوانند آنچه در میدان جنگ به دست نیاوردهاند را در مذاکره به دست بیاورند.»
سفیر ایران با تأکید بر رویکرد مقاومتی ایران، خاطرنشان کرد که اگر آمریکاییها بخواهند با قلدری و زور به نتایجی دست یابند که در جنگ به آن نرسیدهاند، ایران چنین فرصتی به آنها نخواهد داد.
آقای رحمانیفضلی در ادامه نشست خبری خود، چین را یک شریک اقتصادی و متحد نزدیک به ایران معرفی کرد و با اشاره به سفر هیئت چینی به ایران گفت: «این سفر که با هدف حضور در مراسم تشییع امام شهید ایران انجام شد، نشانهای از حمایت پکن از تهران است و ارسال پیام نزدیکی ایران و چین برای همه ناظران بینالمللی بود.»
سفیر ایران در ادامه به ظرفیتهای چین برای کمک به کاهش تنشها در منطقه پرداخت و گفت: «چین همواره در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس گام برداشته و میتواند هم نقش مستقیم و هم غیرمستقیم در زمینه برقراری صلح و امنیت منطقهای ایفا کند.»
وی با اشاره به جایگاه بینالمللی چین افزود: «چین عضو شورای امنیت سازمان ملل است، با کشورهای خلیج فارس روابط بسیار خوبی دارد، با ایران رابطهای راهبردی دارد و در کشورهای منطقه نفوذ قابلتوجهی دارد؛ بنابراین از این نفوذ میتواند بهصورت فعالتری در این زمینه بهره ببرد.»
سفیر ایران در پاسخ به سؤالی درباره نقش چین در برقراری صلح، بر مواضع اصولی پکن تأکید کرد و گفت: ایران از تلاشهای چین برای ایجاد تفاهم و گفتوگو با کشورها استقبال میکند و افزود: «چین همیشه به دنبال کاهش تنش و گفتوگو با کشورها و دستیابی به توافق و تفاهم واقعی است که بتواند صلح واقعی و پایدار را در منطقه ایجاد کند.»
تأکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز
یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع تنگه هرمز و تلاش آمریکا برای اعمال حاکمیت در این آبراه استراتژیک بود. سفیر ایران در این باره با قاطعیت اعلام کرد: «ایران هرگز این مسئله را نمیپذیرد و هرگز به آمریکاییها حق اعمال حاکمیت در این تنگه را نخواهد داد، زیرا هم نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است و هم اقدامی برخلاف همه قوانین و منشور سازمان ملل است.»
رحمانیفضلی درباره افزایش تنش بین عربستان و یمن و احتمال بسته شدن تنگه بابالمندب نیز گفت: «ایران همواره از تردد آزاد و قانونی کشتیها در آبراههای منطقهای و بینالمللی حمایت کرده است، اما در بررسی دلایل بروز مشکلات و در مدیریت و کنترل پدیدهها باید به علتها توجه کنیم، نه معلولها. در تنگه هرمز و بابالمندب هم باید به علت توجه کنیم.»
وی تأکید کرد که علت بسته شدن این آبراهها، تجاوز آمریکا به ایران و همچنین افزایش تنش بین عربستان و یمن است و برای حل این مشکلات باید علت آن را جستوجو و رفع کرد. به گفته رحمانی فضلی، حل اختلافات میان کشورهای منطقه، کلید حل مشکلات این آبراههاست.