مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در اجرای چهاردهمین طرح سراسری «مهتاب» در این کلان‌شهر، ۱۵ هزار انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی دوشنبه ۵ مرداد در حاشیه اجرای چهاردهمین طرح سراسری «مهتاب» در اهواز همزمان با سراسر کشور، اظهار داشت: چهاردهمین طرح ملی «مهتاب» با هدف جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور‌های معیوب، تست کنتور‌های مشترکین، اصلاح تجهیزات دستکاری‌شده و نصب فیوز‌های محدودکننده طبق قرارداد، در کلان‌شهر اهواز اجرا شد.

وی با بیان اینکه استمرار خدمت‌رسانی مطلوب، در گروِ وجود شبکه‌ای استاندارد است، افزود: تحقق این امر نیازمند پایش مستمر شبکه و تجهیزات و متعلقات آن است.

فراتی ادامه داد: برخی افراد سودجو برای بهره‌برداری شخصی، زمینه آسیب به تجهیزات برق را به‌ویژه در ساعات اوج بار و گرمای طاقت‌فرسای خوزستان فراهم می‌کنند که این امر خسارات جبران‌ناپذیری به شبکه تحمیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان کرد: طبق آمار‌های موجود در سامانه ۱۲۱ (مرکز اتفاقات برق)، مناطق حاشیه‌ای که سهم بیشتری از انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از سایر نقاط در معرض حوادث ناشی از نوسانات شدید ولتاژ و قطع برق قرار دارند، بنابراین ضرورت دارد برای پایداری شبکه و ارائه خدمت‌رسانی مطلوب به مشترکین، عملیات‌های ضربتی در این مناطق با جدیت بیشتری تداوم یابد.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح ملی مهتاب گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون، حدود ۱۵ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۵ هزار انشعاب (اعم از غیردائم، شمارشگر و کنتور‌های هوشمند) با هزینه مشترکین جایگزین شده است. همچنین در این مدت، نزدیک به ۷ هزار متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری، حدود ۸۰۰ مورد تست کنتور انجام و بالغ بر ۶ هزار دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اضافه کرد: در همین راستا، بالغ بر ۲۰ هزار فیوز محدودکننده متناسب با قرارداد مشترکین نصب شده و حدود ۴۰ هزار قرائت مشکوک در دست بررسی است و ۱۹۷۰ کنتور نیز در صف واگذاری به متقاضیان قرار دارند.

فراتی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری عوامل فراجا و اخذ دستور قضایی، ۶۰۰ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) در نقاط مختلف کلان‌شهر اهواز شناسایی و جمع‌آوری شده است که جمع‌آوری این تعداد دستگاه، نقش مؤثری در افزایش ضریب پایداری شبکه برق ایفا کرده است.