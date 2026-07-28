

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد عسگریان در تشریح مصوبات دویست و پنجاه و چهارمین جلسه این ستاد، به بررسی دو دستور کار اصلی و راهبردی این نشست پرداخت.

وی با اشاره به دستور کار نخست این جلسه گفت: نهایی‌سازی نسخه مدون و روزنامه‌شده‌ی سند "نقشه علم در کشور" که به همت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود، در دستور کار قرار داشت. خوشبختانه این سند پس از برگزاری چهار جلسه کارشناسی و تخصصی در ستاد علم و فناوری به تصویب رسید و گام بعدی آن، پیگیری طرح اصلاحات انجام‌شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به تشریح دستور دوم این جلسه پرداخت و افزود: موضوع دوم، تعیین رشته‌های دانشگاهی متناظر با المپیاد‌های جغرافیا و علوم زمین بود. در جلسه گذشته شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصل اعطای تسهیلات ویژه به دارندگان مدال طلای این دو المپیاد به تصویب رسیده بود؛ اما تعیین اینکه این افراد بتوانند در چه رشته‌های دانشگاهی به‌صورت مستقیم و بدون شرکت در کنکور سراسری به تحصیل بپردازند، به ستاد علم و فناوری واگذار شده بود.

عسگریان با تأکید بر هماهنگی‌های بین‌دستگاهی صورت‌گرفته پیش از این جلسه خاطرنشان کرد: قبل از برگزاری جلسه، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم با حوزه تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌ویژه "دفتر برنامه‌ریزی آموزشی" این وزارتخانه و همچنین "باشگاه دانش‌پژوهان جوان" انجام شد. در نهایت با همکاری مشترک ستاد علم و فناوری، باشگاه دانش‌پژوهان و دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، فهرست نهایی رشته‌ها تدوین و به‌صورت رسمی از سوی وزارت علوم برای ما ارسال گردید.

وی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه، تمام رشته‌های پیشنهادی که متناظر با حوزه‌های المپیاد‌های جغرافیا و علوم زمین بودند، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. ان‌شاءالله این مصوبه پس از طرح در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهایی و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.