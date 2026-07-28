کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش‌های رگباری در استان از کشاورزان خواست هر چه سریع‌تر محصولات خود را جمع‌آوری کنند

سارا مبینی افزود: به کشاورزان توصیه می‌شود با توجه به وقوع بارش‌های رگباری از هفته آینده در استان برای جلوگیری از خسارت احتمالی، هر چه سریع‌تر محصولات خود را جمع‌آوری کنند.

وی افزود: براساس الگو‌های فعلی، با عبور امواج شرقی از استان، بارش‌های رگباری از دوشنبه هفته آینده آغاز می‌شود و به تناوب تا پایان هفته ادامه دارد.

وی از افزایش سرعت وزش باد خیزش گرد و خاک محلی وانتقال گرد و غبار به استان، کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته در برخی مناطق استان خبر داد.