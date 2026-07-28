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در پی انتشار کلیپی از یک نزاع در فضای مجازی، دادستان شهرستان بهارستان اعلام کرد عوامل این درگیری که چند روز پیش در نسیمشهر استان تهران رخ داده بود، شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید امیر احمدی، دادستان شهرستان بهارستان در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیما با بیان اینکه این درگیری ریشه در اختلافات شخصی داشته است، گفت: این حادثه موجب اخلال در نظم عمومی شد و بلافاصله با تشکیل پرونده، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی افزود: با ورود دستگاه قضا و اقدامات انجامشده، متخلفان شناسایی و دستگیر شدند و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنان در حال انجام است.
دادستان شهرستان بهارستان همچنین با هشدار نسبت به استفاده از سلاحهای سرد از جمله قمه، چاقو و شمشیر، تأکید کرد: حمل و استفاده از این سلاحها جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی بدون هیچگونه مماشات با افرادی که امنیت و نظم عمومی را بر هم بزنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
گفتنی است، در روزهای اخیر تصاویری از این درگیری در فضای مجازی منتشر شده بود که در آن، زنی با استفاده از شمشیر با چند جوان که برادر بودند درگیر شده و به آنان صدماتی وارد کرده بود.