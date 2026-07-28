مهر و موم کارگاه ساختمانی در حریم تاریخی مقصودیه تبریز
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجانشرقی از مهر و موم یک کارگاه ساختمانی در حریم تاریخی خیابان مقصودیه تبریز در پی ساختوساز مغایر ضوابط حفاظتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ غلامرضا زینالی اظهار کرد:در پی اعلام جرم یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجانشرقی و با دستور شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز عملیات ساختمانی و کارگاه احداثی واقع در خیابان مقصودیه متوقف و کارگاه غیرمجاز مهر و موم شد.
وی افزود:پیش از ورود مرجع قضایی، اخطارها، تذکرات و مکاتبات متعددی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی به مالک ابلاغ شده بود تا به دلیل مغایرت عملیات ساختمانی با ضوابط حریم آثار تاریخی فعالیت اجرایی متوقف شود اما ادامه ساختوساز، زمینه مداخله دستگاه قضایی و اعمال ضمانتهای قانونی را فراهم کرد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجانشرقی ادامه داد: عوامل یگان حفاظت با همکاری ماموران کلانتری ۲۲ تبریز، در اجرای دستور مقام قضایی در محل حاضر شده و ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی، نسبت به مهر و موم کارگاه اقدام کردند. همچنین به مالک و عوامل حاضر ابلاغ شد تا زمان صدور دستور بعدی مقام قضایی، هرگونه عملیات اجرایی، ورود مصالح، ماشینآلات، تجهیزات و هرگونه دخل و تصرف در محدوده ممنوع است.
سرهنگ زینالی با تاکید بر لازمالاجرا بودن دستور قضایی برای همه اشخاص تصریح کرد: هرگونه فک مهر و موم، ازسرگیری عملیات ساختمانی یا اقدام برخلاف دستور صادره، تخلف از اوامر قضایی محسوب شده و مطابق مقررات، پیگرد کیفری به دنبال خواهد داشت.
وی حفاظت از حریم آثار تاریخی را بخشی از مسئولیت حاکمیتی در پاسداری از هویت تاریخی شهرها دانست و گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجانشرقی با اتکا به ظرفیتهای قانونی، نظارت مستمر بر عرصهها و حریم آثار تاریخی را با جدیت دنبال میکند و در برابر هرگونه ساختوساز مغایر ضوابط حفاظتی، بدون اغماض و با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.