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رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط زائران، از استقرار تیمهای امدادی در مسیرهای منتهی به مرز و کشور عراق برای ارائه خدمات درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در محورهای مواصلاتی در داخل استان تا مرز و همچنین در کشور عراق موکبهای خدمات پزشکی برپا شده، و اکنون ۸۸ پایگاه جادهای و ۲ پایگاه هوایی آماده خدمترسانی به زائران هستند.
حسینی افزود: ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس نیز در مرز غربی آماده خدمترسانی به زائران است و این مجموعه در راهاندازی درمانگاه هلالاحمر مشارکت دارد.
به گفته وی تصادفات، گرمازدگی و سایر بیماریها از موارد نیازمند دریافت خدمات اورژانسی است که با رعایت توصیههای پزشکی میتوان این موارد را بسیار کاهش داد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به افزایش آمار تصادفات منجر به فوت در سال جاری در استان، تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت، استفاده از صندلی کودک، بستن کمربند، زمان بندی مناسب برای سفر و استراحت کوتاه در طول سفرها تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد.