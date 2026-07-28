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با حاضر نشدن تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلیآف مقابل صنعت نفت آبادان، کمیته انضباطی رأی به صعود صنعت نفت به لیگ برتر و سقوط مس رفسنجان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر فصل آینده را به دست آورد.
در دیدار پلیآف لیگ برتر، تیم فوتبال مس رفسنجان از حضور در زمین مسابقه مقابل صنعت نفت آبادان خودداری کرد.
بر همین اساس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأی، صنعت نفت آبادان را بهعنوان تیم سوم لیگ دسته اول راهی لیگ برتر فصل آینده کرد و مس رفسنجان نیز به لیگ دسته پایینتر سقوط کرد.