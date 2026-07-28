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روند واگذاری فعالیتهای فنی، تخصصی و غیرحاکمیتی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هدف کاهش تصدیگری دولت، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهرهوری و تقویت نقش بخش خصوصی، مورد تأکید مسئولان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: روند برونسپاری بخشی از فعالیتهای فنی، تخصصی و غیرحاکمیتی سازمان جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور مسئولان دو مجموعه بررسی و راهکارهای توسعه این فرآیند تبیین شد.
در این برنامه، بر استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان دارای صلاحیت، توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و واگذاری تدریجی خدمات تخصصی تأکید شد. مسئولان این اقدام را گامی مؤثر در کاهش تصدیگری دولت، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهرهوری و ارائه خدمات تخصصیتر به بهرهبرداران بخش کشاورزی دانستند.
همچنین آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص بهعنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق برنامههای برونسپاری مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت بهرهگیری از توان کارشناسان بخش خصوصی در ارائه خدمات فنی و نظارتی تأکید شد.
در ادامه نیز تدوین سازوکارهای اجرایی، یکسانسازی فرآیندهای برونسپاری و تقویت همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر محورهای مورد توجه بود.
حاضران با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی و مهندسان کشاورزی در توسعه خدمات تخصصی، اجرای دقیق قوانین، استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفهای و گسترش همکاریهای مشترک را زمینهساز افزایش کارآمدی، تسریع در ارائه خدمات به بهرهبرداران و تحقق اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی عنوان کردند.