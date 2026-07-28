به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، با همت و مشارکت مشترکین استان امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد کاهش مصرف برق را در سطح استان ثبت شده است.

وی از همراهی مردم استان در پویش ۲۵ درجه قدردانی کرد.

فرهزاد با تأکید بر استمرار پویش قرارهمدلی تا پایان فصل گرما از تمامی هم‌استانی‌های تقاضا کرد با تداوم مدیریت مصرف، به‌ویژه تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش (۲۵ درجه) و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار (۱۲ الی ۱۷ و ۱۹ الی ۲۳)، ما را در ارائه خدمات مستمر و بدون وقفه یاری کنند.