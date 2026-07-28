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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه از رفع تصرف و آزادسازی هزار و ۴۶۰ مترمربع از اراضی ملی در مرتع تختگاه با دستور قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فریاد پایدار رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه گفت: در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با دستور دادستان شهرستان، نیروهای یگان حفاظت و سرجنگلبانی کارمزد موفق شدند یک مورد تصرف غیرمجاز به مساحت هزار و ۴۶۰ مترمربع را شناسایی، رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانند.
وی افزود: حفاظت از انفال و اراضی ملی از مهمترین مأموریتهای اداره منابع طبیعی است و اجازه تعرض به عرصههای ملی داده نخواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی بدون هیچگونه اغماض و تا ریشهکن شدن هرگونه سوءاستفاده از منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.
پایدار با قدردانی از همکاری دادستانی و نیروهای حفاظتی ادامه داد: عملیات رفع تصرف با دقت و سرعت عمل انجام شد و این عرصه مرتعی دوباره به بیتالمال بازگشت.
وی افزود: این اقدام، پیام روشنی برای متصرفان و سوداگران زمین است که هیچگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی بدون برخورد قانونی نخواهد ماند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه در پایان از شهروندان خواست در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند و هرگونه تخلف، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۰۴ یا یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.
وی تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و مشارکت مردم در کنار دستگاههای مسئول است.