رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه از رفع تصرف و آزادسازی هزار و ۴۶۰ مترمربع از اراضی ملی در مرتع تختگاه با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فریاد پایدار رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه گفت: در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با دستور دادستان شهرستان، نیرو‌های یگان حفاظت و سرجنگلبانی کارمزد موفق شدند یک مورد تصرف غیرمجاز به مساحت هزار و ۴۶۰ مترمربع را شناسایی، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانند.

وی افزود: حفاظت از انفال و اراضی ملی از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره منابع طبیعی است و اجازه تعرض به عرصه‌های ملی داده نخواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی بدون هیچ‌گونه اغماض و تا ریشه‌کن شدن هرگونه سوءاستفاده از منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.

پایدار با قدردانی از همکاری دادستانی و نیرو‌های حفاظتی ادامه داد: عملیات رفع تصرف با دقت و سرعت عمل انجام شد و این عرصه مرتعی دوباره به بیت‌المال بازگشت.

وی افزود: این اقدام، پیام روشنی برای متصرفان و سوداگران زمین است که هیچ‌گونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی بدون برخورد قانونی نخواهد ماند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه در پایان از شهروندان خواست در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند و هرگونه تخلف، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۰۴ یا یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.

وی تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های مسئول است.