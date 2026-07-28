پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بازرسی استان شتاب اجرای طرحهای عمرانی شهرداری قم و رویکرد بیحاشیه مدیریت شهری را از عوامل مهم تسریع در خدمترسانی دانست و گفت: شهرداری قم با تمرکز بر اجرای طرحهای عمرانی و پرهیز از پرداختن به حواشی، توسعه شهر و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و زائران را با جدیت ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین محمود طالبی، مدیرکل بازرسی استان قم، در حاشیه بازدید مشترک با شهردار کلانشهر قم از روند تکمیل طرحهای شاخص شهری، با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری گفت: آنچه در این دوره از مدیریت شهری مشاهده میشود، اهتمام ویژه به اجرای طرحهای زیرساختی و تلاش صادقانه برای توسعه متوازن شهر است.
حجتالاسلام طالبی با اشاره به معضل دیرینه کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر قم، افزود: طرح پارکینگ امام خمینی که نقش کلیدی در کاهش گرههای ترافیکی پیرامون حرم مطهر دارد، با سرعتی مطلوب و در مدت زمانی کمتر از دو سال به مرحله بهرهبرداری رسیده است که این امر بیانگر مدیریت علمی و پیگیری مجدانه مجموعه شهرداری است.
مدیرکل بازرسی استان قم، پرهیز از حاشیهسازی را از ویژگیهای مدیریت فعلی شهرداری دانست و تاکید کرد: شهرداری قم در این دوره با عبور از مسائل حاشیهای، تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار دهد چرا که این رویکردِ بیحاشیه کار کردن و پرهیز از تظاهر، مسیر خدمترسانی را هموار میکند.
وی با تأکید بر لزوم تداوم حمایتهای شورای اسلامی شهر از شهرداری، بیان کرد: همافزایی سازنده میان دستگاههای اجرایی، شورای شهر و شهرداری قم، یکی از نقاط قوت مدیریت در این استان است. مجموعه بازرسی استان نیز در راستای تسهیل این مسیر و تسریع در ارائه خدمات بهتر به مردم، با تمام توان در کنار شهرداری خواهد بود.
مدیرکل بازرسی استان در پایان با اشاره به ماهیت طرحهای عمرانی خاطرنشان کرد: هر آجر و هر طرحی که در شهر بنا میشود، متعلق به شهروندان و برای توسعه آینده قم است.