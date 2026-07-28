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فرماندار اندیمشک استان خوزستان گفت: امکان اسکان ۶ هزار زائر اربعین حسینی در شبانه روز با بسیج همه امکانات در این شهرستان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فضل الله بهداد در آئین آغاز به کار موکب مرکزی اندیمشک، بیان کرد: حسینیهها، مدارس، مساجد و موکبهای متعددی برای اسکان زائران اربعین حسینی در این شهرستان آماده شده است.
وی اندیمشک را قدمگاه زائران اربعین حسینی دانست و افزود: بیش از ۷۰ موکب در نقاط مختلف شهرستان برای پذیرایی از زائران اربعین برپا شده است.
بهداد میزبانی از زائران اربعین را افتخار این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: قرار گرفتن اندیمشک در مسیر اصلی تردد زائران حسینی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران موجب شده تا اقدامهای گستردهای برای اسکان و پذیرایی از زائران در این شهرستان انجام شود.
فرماندار اندیمشک مردمی بودن را از ویژگیهای شاخص اربعین دانست و ادامه داد: حسینیههای مختلفی با تمام امکانات لازم برای اسکان زائران برادر و خواهر به صورت مجزا فراهم شده است و در صورت تکمیل این حسینیهها، آمادگی برای اسکان زائران در مساجد و مدارس اندیمشک وجود دارد.
موکب مرکزی اندیمشک در جوار یادمان شهدای گمنام این شهرستان به صورت شبانه روزی میزبانی زائران از ایران و کشورهای مختلف است.
علاوه بر موکب مرکزی، در ورودی شهرستان از عوارضی پل زال تا خروجی اندیمشک در شهرک شهیدمدنی موکبهای متعددی برای ارایه خدمت به زائران اربعین در اندیمشک ایجاد شده است.
اندیمشک در مسیر اصلی سه مرز چذابه، شلمچه در خوزستان و مهران در ایلام برای تردد زائران اربعین حسینی قرار دارد و این موقعیت خاص جغرافیایی موجب شده تا این شهرستان ظرفیتهای کم نظیری برای خدمت به زائران اربعین داشته باشد.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.