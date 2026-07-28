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وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۱۱۰ واحد آموزشی در استان اردبیل طی سال گذشته افتتاح شده و با تکمیل حدود ۳۷۰ کلاس درس جدید، بخش دیگری از نیازهای آموزشی استان تا آغاز سال تحصیلی آینده برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا کاظمی روز سهشنبه در بازدید از شهرستانهای خلخال و کوثر با بیان اینکه پروژههای عمرانی همواره از مهمترین چالشهای آموزش و پرورش بوده است، اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی، ارتقای سرانه آموزشی و ورزشی، تجهیز مدارس و بهبود زیرساختها از مطالبات اصلی خانوادهها و فرهنگیان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی مکمل ارتقای کیفیت آموزش است، ادامه داد: در کنار ساخت مدارس، ایجاد فضاهای ورزشی، فرهنگی و تربیتی نیز با جدیت دنبال میشود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازدید خود از اردوگاه دانشآموزی شهرستان خلخال بیان کرد: اردوگاه خلخال دارای ظرفیتهای کمنظیر در کشور بوده و از جایگاه ویژهای برخوردار است و وزارت آموزش و پرورش با تکمیل امکانات و زیرساختها، این اردوگاه را به یک مرکز شاخص در سطح استان و حتی کشور تبدیل و زمینه بهرهمندی بیشتر دانشآموزان از آن را فراهم خواهد کرد.
کاظمی با اشاره به اینکه زیرساختهای ورزشی در برخی مناطق استان اردبیل نیازمند تقویت است، گفت: در شهرستان خلخال نیز احداث استخر دانشآموزی با پیشرفت مناسبی آغاز شده، اما برای تکمیل آن به اعتبارات بیشتری نیاز است.
وی اظهار کرد: با هماهنگی استاندار اردبیل و پیشبینی اعتبارات لازم در برنامههای سفر استانی، وزارت آموزش و پرورش نیز در تأمین منابع مشارکت خواهد کرد تا روند اجرای این پروژه شتاب بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، استخر شهرستان خلخال که تنها مجموعه آبی این شهرستان محسوب میشود، زودتر از زمان پیشبینی شده به بهرهبرداری برسد و حتی در صورت فراهم شدن شرایط، تا مهر سال آینده آماده استفاده دانشآموزان و مردم منطقه شود.
کاظمی همچنین به آغاز عملیات اجرای استخر دانشآموزی شهرستان کوثر اشاره کرد و بیان کرد: عملیات احداث این پروژه با مشارکت استانداری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده است.
وی تقویت زیرساختهای هنرستانهای استان را از دیگر اولویتهای این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: توسعه تجهیزات آموزشی و کارگاهی هنرستانها و همچنین ارتقای امکانات ورزشی مدارس استان بهطور جدی دنبال خواهد شد.