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برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» امروز سهشنبه ۶ مردادماه، به تحلیل وضعیت کنکور و تحولات راهبردی منطقه اختصاص دارد و رادیو صبا نیز در برنامه «نشان افتخار»، به مناسبت روز ملی مهارت، میزبان روایتی از زندگی استاد علیاکبر صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا به مناسبت روز ملی مهارت و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای، ساعت ۱۷:۴۵ روی آنتن میرود.
این برنامه در قسمت جدید خود به بازخوانی زندگی الهامبخش «علیاکبر صنعتی»، از مجسمهسازان و نقاشان نامآور معاصر ایران پرداخته است.
این اثر مستند رادیویی نشان میدهد که چگونه این هنرمند فقید با وجود رشد در پرورشگاه کرمان، با تکیه بر پشتکار و مهارتافزایی به یکی از پایهگذاران اصلی مجسمهسازی نوین ایران تبدیل شد و آثاری ماندگار را در موزه صنعتی کرمان و موزه ۱۳ آبان تهران به یادگار گذاشت. «نشان افتخار» با معرفی این چهره برجسته، نقش کلیدی آموزش، مهارتمحوری و شکوفایی استعدادهای فردی را برای نسل جوان تبیین میکند.
همچنین برنامه گفتوگومحور «تهران ۲۰» امشب حوالی ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران سیما میرود.
این برنامه در میز تخصصی «شهران» میزبان «عمران عباسی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خواهد بود تا موضوعات مهمی، چون آخرین تصمیمات مجلس در خصوص وضعیت کنکور، تأثیر شرط معدل در پذیرش دانشجویان و میزان آمادگی دانشگاهها برای آغاز سال تحصیلی جدید را مورد واکاوی قرار دهد.
همچنین در میز «تهران، ایران، جهان» این برنامه، «امیر حیاتمقدم»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو، به تحلیل آخرین تحولات راهبردی منطقه، پیشبینی احتمالات وقوع تنشهای جدید، ابعاد مختلف مذاکرات و اتخاذ بهترین تصمیمات راهبردی در قبال تنگه هرمز میپردازد.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای مشترک «امید قالیباف» و «علی مروی» در گروه تهران و شهروندی تولید میشود.