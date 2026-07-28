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مجموعهای از آرشیو سخنرانیهای رهبر شهید انقلاب مربوط به قبل از سال ۱۳۵۰ شمسی در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی این آرشیو گفت: حدود ۲۰ ساعت از تفسیر قرآن و نهجالبلاغه و سخنرانیهای انقلابی رهبر شهید در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی در این کتابخانه موجود است.
الهه محبوب افزود: این سخنرانیها مربوط به مساجد امام حسن (ع)، ملاهاشم و کرامت مشهد در آرشیو اسناد این آستان مقدس است که بهصورت اهدایی از مصاحبهشوندگان اداره اسناد جذب شده است.
مدیر موسسه میراث فقاهت خراسان نیز در مراسم رونمایی این آرشیو با اشاره به جهاد و مبارزه با استعمار و استبداد در اندیشه و سیره رهبر شهید انقلاب گفت: جهاد در بیانات ایشان به معنای جنگ و مبارزه نظامی نیست بلکه قائد شهید امت معتقد بودند جهاد به معنای مطلق مبارزه است و مبارزه نیز به معنای هرگونه تلاش برای مقابله با دشمن و احیای حاکمیت اسلام است.
حجتالاسلام علیرضا نوروزی افزود: جهاد در اندیشه سیاسی رهبر شهید انقلاب معنای جامعی دارد و گستره آن تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را در برمیگیرد.
وی در معرفی روشهای مبارزه رهبر شهید بیان کرد: مبارزه عملی ایشان با رژیم پهلوی از ابتدای دوران جوانی، هشت سال دفاع مقدس، صدور فتواهای ضداستعماری، تشکیل جبهه مقاومت فرامرزی، نوشتن نامههای متعدد برای جوانان اروپا، آمریکا و تدریس کتاب الجهاد در حوزه علمیه برخی از اقدامات عملی رهبر شهید انقلاب در عرصه جهاد است.
مراسم رونمایی از آرشیو سخنرانیهای رهبر شهید انقلاب مربوط به قبل از سال ۱۳۵۰ شمسی در دویست و نود و نهمین برنامه سهشنبههای علمی و فرهنگی کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد.
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستانها با دارا بودن چندین هزار اثر موزهای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامعترین کتابخانههای جهان اسلام است.