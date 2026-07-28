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سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن با هر گونه انحصار طلبی و زیاده خواهی مخالف است و با آن مقابله میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به برنامه آمریکاییها برای مقابله آنچه نفوذ چین در جهان خوانده میشود گفت: پکن با هر گونه انحصار طلبی و زیاده خواهی مخالف است و با آن مقابله میکند.
لین جیان در نشست خبری روز سه شنبه خود در پاسخ به خبری مبنی بر برنامه آمریکا برای هزینه کردن صدها میلیون دلار در آفریقا و آسیا برای «خنثیسازی نفوذ چین» اعلام کرد: همکاری چین با کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، نه برای رقابت با کسی، بلکه برای دفاع مشترک از صلح و توسعه جهانی است و چین با ایجاد گروههای کوچک و انحصاری مخالف است.
لین جیان با تاکید بر اینکه روابط و همکاریهای بینالمللی نباید هیچ کشور سومی را هدف قرار دهد گفت: همکاری پکن با کشورها بر اساس رویکرد همکاری گرایانه بوده و در راستای «حفظ صلح جهانی، ترویج توسعه جهانی، صیانت از نظم بینالمللی و ساختن جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت است».