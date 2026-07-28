ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین الملل، مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند. شورای هماهنگی مجلس هم با ریاست آقای قالیباف الویت‌های کشور را در دوران جنگ و پسا جنگ بررسی کردند.