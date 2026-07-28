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ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین الملل، مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند. شورای هماهنگی مجلس هم با ریاست آقای قالیباف الویت‌های کشور را در دوران جنگ و پسا جنگ بررسی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۶:۳۷
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بررسی لایحه ، نمایندگان مجلس ، رئیس مجلس شورای اسلامی
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