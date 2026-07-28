فرماندار شهرستان پیشوا از ازسرگیری روند تکمیل دو طرح آموزشی در شهرک آژینه خبر داد و اعلام کرد این پروژه‌ها که به مدت سه سال متوقف شده بودند، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفر استاندار تهران و تخصیص اعتبارات لازم، وارد مرحله اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دانش‌آموز در جریان بازدید از طرح‌های در دست اقدام شهرستان پیشوا گفت: در جریان سفر استاندار تهران به شهرستان پیشوا، تعیین تکلیف دو طرح مهم آموزشی در حال احداث که پس از کلنگ‌زنی به مدت سه سال رها شده بود در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این دو طرح آموزشی در شهرک آژینه واقع شده که این شهرک و مناطق اطراف با وجود جمعیت ساکن زیاد، از کمبود سرانه آموزشی برخوردارند و تکمیل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: در جریان سفر استاندار تهران به پیشوا و با برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تکمیل این دو طرح آموزشی که در دولت گذشته کلنگ‌زنی و حدود ۳ سال متوقف مانده بود، در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای آن آغاز شد.

فرماندار پیشوا گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز تکمیل این دو طرح از محل ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش توسط وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگر از محل اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تأمین شده است.

دانش‌آموز اظهار کرد: هر یک از این مدارس با زیربنای ۷۰۰ مترمربع در دو طبقه و با ۱۲ کلاس درس و زیربنای یک هزار و ۴۰۰ مترمربع احداث می‌شود و با تکمیل آنها بخش مهمی از کمبود فضای آموزشی در شهرک‌های مسکونی پیشوا رفع می‌گردد.

شهرستان پیشوا با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است. بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در پیشوا مشغول به تحصیل هستند.