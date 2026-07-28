پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین استان از برنامهریزی برای روایت مردمی و نخبگانی اربعین و راهبری فرهنگی پیادهروی جاماندگان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛حسن نجمی گفت: در نشست این کمیته با حضور فعالان رسانهای، هنرمندان و دستگاههای اجرایی، برنامههای رسانهای و فرهنگی اربعین بررسی شد.
نجمی افزود: اجرای پویش «باید برخاست» و تولید روایتهای مردمی در قالب متن، صوت و تصویر از مهمترین برنامههای این کمیته است.
او ادامه داد: همچنین مقرر شد پیادهروی جاماندگان اربعین در نقاط مختلف استان با برنامههای فرهنگی و رسانهای ویژه همراه شود و از ظرفیت نخبگان، هنرمندان و گروههای تخصصی برای روایت این رویداد استفاده شود.