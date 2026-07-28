به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عبدالله محمدی فیروزجایی در نشست با فعالان رسانه با اشاره به شعار امسال سازمان انتقال خون با عنوان «مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون» گفت: سال گذشته مشارکت بانوان در اهدای خون ۱۶ درصد افزایش یافت که دستاوردی ارزشمند در توسعه فرهنگ اهدای خون به شمار می‌رود.

وی با تبریک ۹ مرداد، سالروز تأسیس سازمان انتقال خون، افزود: خبرنگاران نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و تشویق مردم برای اهدای مستمر خون دارند و انتظار داریم با همراهی رسانه‌ها بتوانیم ذخایر خونی استان را در وضعیت پایدار حفظ کنیم.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به شرایط درمانی استان گفت: مازندران دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است و در سال گذشته نیز با وجود حوادث متعدد، خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی بدون وقفه تأمین شد.

محمدی فیروزجایی افزود: بیش از ۱۴ هزار بیمار خاص در استان زندگی می‌کنند که بخش عمده آنان بیماران تالاسمی هستند و حدود ۴۰ درصد خون‌های اهدایی برای درمان این بیماران مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: وجود هشت مرکز جراحی قلب باز، حضور سالانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر و همچنین افزایش سوانح و حوادث، موجب بالا بودن مصرف خون و فرآورده‌های خونی در استان شده است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به سالمند بودن حدود ۱۵ درصد جمعیت استان گفت: افزایش جمعیت سالمند، علاوه بر کاهش تعداد اهداکنندگان بالقوه، نیاز به دریافت خون را نیز افزایش داده و این موضوع مسئولیت انتقال خون را سنگین‌تر کرده است.

محمدی فیروزجایی با قدردانی از مشارکت خیران سلامت بیان کرد: همراهی مردم نیکوکار استان در تجهیز و توسعه زیرساخت‌های انتقال خون، از جمله ایجاد تأسیسات ذخیره‌سازی خون در برخی شهرستان‌ها مانند بابلسر، نقش مهمی در ارتقای خدمات داشته است.

وی افزود: در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه، با مشارکت گسترده مردم، ذخایر خونی مازندران از میانگین کشوری بالاتر بود که این همراهی شایسته قدردانی است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با رد برخی شایعات درباره تأمین خون بیمارستان‌ها گفت: خون و فرآورده‌های خونی به صورت کاملاً رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه به دلیل بدهی بیمارستان‌ها، ارسال خون متوقف نشده است.

محمدی فیروزجایی همچنین از پیگیری نوسازی ساختمان اداری انتقال خون استان خبر داد و افزود: با حمایت استاندار مازندران و همراهی دستگاه قضایی، مجوز‌های قانونی لازم برای تخریب ساختمان قدیمی و اجرای طرح جدید دریافت شده است.

وی در پایان با تأکید بر پایداری ذخایر خونی استان گفت: اگرچه وضعیت ذخایر خون مطلوب است، اما برای حفظ این شرایط، حضور مستمر مردم، به‌ویژه جوانان و بانوان، در مراکز اهدای خون ضروری است.