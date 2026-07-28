به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: طرح نظارت و بازرسی مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت مایع در سطح استان، از ابتدای امسال تاکنون در راستای اجرای تکالیف قانونی و به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد نازل‌ها و تجهیزات سوخت‌رسانی، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به مرحله اجرا درآمده است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵۰ مورد نازل سوخت مایع مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: کارشناسان اداره کل استاندارد استان، در قالب تیم‌های بازرسی، با تمرکز بر دقت در فرآیند سوخت‌رسانی، عملکرد نازل‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری در جایگاه‌های سراسر استان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

قیصی پور بیان کرد: این تیم‌های بازرسی با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری دقیق و پیمانه‌های استاندارد، حجم خروجی سوخت را در شرایط مختلف عملیاتی بررسی می‌کنند تا از انطباق کامل خروجی نازل‌ها با مقادیر اعلامی و استاندارد‌های ملی اطمینان حاصل کنند.

مدیر کل استاندارد خوزستان می‌گوید: در این نظارت‌های فنی و دوره‌ای، تمامی تجهیزات اندازه‌گیری و نازل‌های موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت استان تحت آزمون‌های سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند و در صورتی که عملکرد هر یک از نازل‌ها یا تجهیزات اندازه‌گیری، از نظر صحت حجم خروجی با استاندارد‌های ملی مغایرت داشته باشد، ضمن اعمال شیوه نامه‌های قانونی و اخطار‌های لازم، الزام به برطرف کردن سریع نقص فنی و کالیبراسیون مجدد تجهیزات پیش از بازگشت آنها به چرخه سوخت‌رسانی صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تضمین عدالت در عرضه سوخت و جلوگیری از هرگونه اشتباه در فرآیند اندازه‌گیری است. اداره کل استاندارد خوزستان در کنار رویکرد آموزشی و حمایتی از متولیان جایگاه‌ها، در برخورد با هرگونه مغایرت فنی که منجر به آسیب به حقوق مصرف‌کننده شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.