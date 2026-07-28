رئیس سازمان بهزیستی گفت: ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی و تحویل ۱۲ هزار واحد مسکونی به مددجویان در سال جاری هدفگذاری شده است و رویکرد سازمان عبور از حمایت‌های صرفاً مالی و حرکت به سمت توانمندسازی مبتنی بر دارایی، کارآفرینی و فناوری‌های نوین است.

ایجاد ۵۰ هزار شغل و تحویل ۱۲ هزار مسکن به مددجویان بهزیستی، امسال

ایجاد ۵۰ هزار شغل و تحویل ۱۲ هزار مسکن به مددجویان بهزیستی، امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی برنامه‌های تحولی مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با حضور رئیس، اعضای شورای معاونان و مدیران کل استانی این سازمان برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این مرکز در حوزه‌های مسکن، اشتغال، مهارت‌آموزی و توسعه سرمایه انسانی تشریح گردید.

سید جواد حسینی، با ترسیم چشم‌انداز جدید این سازمان گفت: توانمندسازی دیگر تنها به پرداخت مستمری یا ارائه خدمات حمایتی محدود نمی‌شود. امروز داشتن سرپناه، دسترسی به مهارت و فرصت اشتغال، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که افراد را از چرخه حمایت مستمر به استقلال اقتصادی و اجتماعی می‌رسانند. بر این اساس، تمامی بخش‌های سازمان موظف شده‌اند برنامه‌های خود را بر مبنای این چرخش راهبردی بازطراحی کنند.

جهش چهار برابری بودجه مسکن و افزایش تسهیلات

حسینی با اشاره به جهش قابل‌توجه در حوزه مسکن مددجویان گفت: کمک‌های بلاعوض مسکن که سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان بود، امسال به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است. همچنین ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود. پس از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی در دو سال گذشته، امسال ساخت و تحویل ۱۲ هزار واحد دیگر در دستور کار است و سهم اعتبارات مسکن بهزیستی از ۲ به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از هدف‌گذاری برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی پایدار در سال جاری خبر داد و گفت: سهم اعتبارات اشتغال سازمان نیز از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

ابراهیم محمدلو، معاون کارآفرینی و اشتغال این سازمان نیز در تکمیل این سخنان گفت: با توجه به ناپایداری مشاغل انفرادی در سال‌های گذشته، ایجاد ۲۵۰ تعاونی جدید و توسعه مشاغل گروهی و بوم‌گردی در هفت استان پایلوت، در دستور کار قرار گرفته است.

خانه‌های خلاق بهزیستی راه‌اندازی می‌شوند

در ادامه این نشست، جزئیات راهکار‌های نوین توانمندسازی نیز تشریح شد.

حسینی با تأکید بر توسعه ۳۵ نیروگاه خورشیدی برای ایجاد درآمد پایدار برای افراد دارای معلولیت‌های شدید حرکتی، از راه‌اندازی «خانه‌های خلاق بهزیستی» برای حمایت مالی از ایده‌های نوآورانه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

کاظم ستاری، معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان، از تربیت ۱۰۰ مربی تخصصی هوش مصنوعی برای نوجوانان تحت پوشش و تحلیل استعدادیابی با کمک هوش مصنوعی خبر داد و گفت: در بخش بازاریابی نیز تفاهم‌نامه‌ای با سکوی «دیجی‌کالا» منعقد شده است تا زمینه فروش محصولات پنج هزار کسب‌وکار خرد متعلق به مددجویان فراهم شود

شناسایی ۱۲۰ هزار نفر نیروی کار برای ورود به بازار

آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال گفت: تاکنون یک و نیم میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۲۰ هزار نفر دارای مهارت، انگیزه و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار شناسایی شده‌اند و در اولویت بهره‌مندی از تسهیلات و کارورزی قرار خواهند گرفت.

حسینی در پایان با تأکید بر تدوین آیین‌نامه حمایت از «نخبگان مهارتی» با همکاری بنیاد ملی نخبگان، گفت: فقر تنها محرومیت معیشتی نیست؛ بنابراین با شناسایی استعداد‌ها و سرمایه‌گذاری بر قابلیت‌های فردی، چرخه فقر را خواهیم شکست و فرد دارای معلولیت را از یک دریافت‌کننده صرف خدمات، به یک کنشگر فعال و اثرگذار در جامعه تبدیل خواهیم کرد.