پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی بوشهر گفت: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری استان در قالب اعتبارات محرومیتزدایی تداوم مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالحسین گرشاسبی افزود: اجرای این طرحها با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و با کیفیت مطلوب ضروری است تا اهداف پیشبینیشده بهصورت کامل محقق شود.
وی با تأکید بر لزوم نگاه گسترده و آیندهنگر در اجرای این طرحها بیان کرد: با برنامهریزی اصولی و نگاه بلندمدت، میتوان بستر توسعه پایدار، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک را بیش از پیش فراهم کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری از جمله برنامههای اثرگذار در مدیریت منابع طبیعی، کنترل روانآبها، تقویت سفرههای آب زیرزمینی و کاهش پیامدهای خشکسالی است که باید با جدیت در سطح استان بوشهر دنبال شود.
گرشاسبی تأکید کرد: استفاده صحیح از اعتبارات محرومیتزدایی و تسریع در روند اجرای طرح ها، نقشی مهم در افزایش اثربخشی این طرحها و بهرهمندی بیشتر مردم مناطق مختلف استان از نتایج آن خواهد داشت.