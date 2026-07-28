استقرار مرکز ملی تحقیقات شوری کشور در یزد، جایگاه این استان را در رصد علمی تغییرات کیفیت آب آبیاری و حفاظت از خاک‌های کشاورزی ارتقا داده است؛ به‌طوری‌که یافته‌های تازه این مرکز، کلید پیشگیری از افت بهره‌وری مزارع در مناطق خشک کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استقرار مرکز ملی تحقیقات شوری در این استان، یزد را از یک منطقه با اقلیم خشک، به مرجع ملی دانش و راهکار در مدیریت شوری، صیانت از خاک و پایداری تولید کشاورزی ارتقا داده است؛ ظرفیتی راهبردی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از منابع پایه و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی کشور ایفا کند.

در همین راستا، محمدحسن رحیمیان، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری کشور با هشدار نسبت به تغییر کیفیت منابع آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران، اظهار داشت: برداشت بی‌رویه از چاه‌های کشاورزی در برخی مناطق خشک، موجب افزایش غلظت منیزیم و کاهش نسبت "کلسیم به منیزیم" در آب آبیاری شده است که این پدیده تهدیدی جدی برای ساختمان خاک محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش نسبت کلسیم به منیزیم موجب افت نفوذپذیری خاک و کاهش عملکرد محصولات می‌شود، افزود: در بسیاری از مناطق کشور، غلظت کلسیم بیش از منیزیم است، اما در مناطقی مانند حاشیه کفه‌های نمکی، ترکیب شیمیایی آب به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که اثرات مخرب آن حتی می‌تواند از خودِ شوری (EC) شدیدتر باشد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده در استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، قم، فارس و خراسان جنوبی نشان می‌دهد چاه‌های کشاورزی که در مجاورت کفه‌های نمکی یا در اعماق زیاد قرار دارند، بیشتر در معرض افزایش غلظت منیزیم هستند که در بلندمدت منجر به خشکیدگی تدریجی گیاه و افت تولید خواهد شد.

رحیمیان با تأکید بر لزوم تغییر در شاخص‌های ارزیابی کیفیت آب گفت: امروزه صرفاً توجه به شاخص‌هایی مثل شوری (EC) کافی نیست و برای جلوگیری از تخریب پنهان خاک، باید "نسبت کلسیم به منیزیم" نیز به‌عنوان یک شاخص کلیدی در برنامه‌های پایش منابع آب و خاک کشور گنجانده شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام پدافندی و پیشگیرانه که با محوریت مرکز ملی تحقیقات شوری در یزد دنبال می‌شود، نقش مهمی در پایداری تولید کشاورزی، مدیریت بهتر منابع آب و صیانت از امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد.