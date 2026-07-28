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رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با اشاره به آمادهسازی تمهیدات لازم برای اسکان، ایمنی و بهداشت نیروهای خدماتی شهرداری شیراز در مرز شلمچه، از ایجاد درمانگاه ویژه پشتیبانی و مراقبتهای درمانی برای پاکبانان و رانندگان اعزامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روحالله خوشبخت در دیدار با پاکبانان و عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز مستقر در مرز شلمچه، با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز به عنوان شهرداری معین شلمچه گفت : پاکبانان، رانندگان، سرکارگران، ناظران و تمامی عوامل اجرایی با تلاش شبانهروزی خود نقش مهمی در پاکسازی، جمعآوری پسماند و حفظ بهداشت و آراستگی این مسیر ایفا میکنند و این خدمات، سرمایهای ارزشمند برای خدمت به زائران اربعین است.
رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با بیان اینکه حفظ سلامت و امنیت نیروهای اعزامی در اولویت قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط ویژه امسال، تمهیدات لازم برای اسکان و ایمنی همکاران در نظر گرفته شده است .
خوشبخت همچنین از راهاندازی درمانگاه ویژه برای خدمترسانی به نیروهای اعزامی قدردانی کرد و افزود: سلامت همکاران، بزرگترین سرمایه مجموعه شهرداری است و همه امکانات برای پشتیبانی از این عزیزان فراهم شده است.