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با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری و شرکتهای دانشبنیان، برجستهنگارهای هوشمند میان دانشجویان توانخواه توزیع شد تا گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی و دسترسی برابر به فناوریهای نوین برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مراسم اهدای تبلتهای هوشمند ویژه دانشجویان نابینا با حضور رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، رئیس سازمان امور دانشجویان، قائممقام بنیاد علوی و جمعی از مدیران دانشگاهی و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.»
این مراسم با هدف ارتقای عدالت آموزشی، تسهیل دسترسی دانشجویان نابینا به ابزارهای هوشمند و تقویت نقش فناوریهای بومی در رفع نیازهای دانشگاهی برگزار شد.
این رویکرد، در سالهای اخیر با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری، به یکی از محورهای اصلی توسعه زیستبوم نوآوری کشور تبدیل شده است.
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری، در این مراسم به سابقه شکلگیری نمایشگاه «ایرانساخت» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از اوایل دهه ۹۰ با هدف ایجاد ظرفیت تولید تجهیزات آزمایشگاهی در کشور آغاز به کار کرد. در سالهای نخست، هدفگذاری اصلی، شکلگیری ۵۰ تا ۶۰ شرکت تولیدکننده برای پاسخ به نیازهای شبکه علمی و آزمایشگاهی کشور بود.
وی افزود: امروز و پس از ۱۳ دوره برگزاری این نمایشگاه، بیش از ۲۰ هزار مدل محصول ایرانی در آن عرضه شده و حدود یکهزار شرکت فناور و دانشبنیان در ادوار مختلف حضور داشتهاند.
در حال حاضر نیز بیش از ۵۰۰ شرکت دانشبنیان در حوزه تولید تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنند که بخشی از آنها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توان صادرات محصولات خود را نیز به دست آوردهاند.
بهرامی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوریهای توانافزا، خاطرنشان کرد: یکی از نمونههای موفق این حوزه، تولید برجستهنگار هوشمند ویژه نابینایان توسط شرکت دانشبنیان پکتوس است که توانسته با بومیسازی فناوریهای پیشرفته، امکان بهرهمندی دانشجویان نابینا از تجهیزات آموزشی روزآمد را فراهم کند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با تشریح حمایتهای انجام شده از سوی معاونت علمی در قالب برنامه ایرانساخت، گفت: طی سالهای گذشته، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات به دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور تخصیص یافته است.
این حمایتها به تجهیز بیش از ۸۰۰ آزمایشگاه در سراسر کشور منجر شده و در کنار آن، زمینه کاهش قابل توجه واردات تجهیزات آزمایشگاهی را نیز فراهم کرده است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری کمتر از یک همت معاونت علمی در این حوزه، تاکنون بازدهی فناورانهای بالغ بر ۱۵ همت به همراه داشته و به ایجاد اشتغال برای بیش از ۷۵۰۰ نیروی متخصص و دانشی در شرکتهای دانشبنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی منجر شده است.
بهرامی با تأکید بر اینکه سیاست خرید راهبردی دولت از محصولات دانشبنیان، یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فناوری در کشور است، تصریح کرد: دستیابی به مرجعیت علمی بدون ایجاد زیرساختهای مناسب پژوهشی و آموزشی ممکن نیست و معاونت علمی با هدایت تقاضای دستگاههای اجرایی به سمت محصولات دانشبنیان ایرانی، تلاش کرده است تا از یک سو زمینه توسعه بازار فناوری را فراهم کند و از سوی دیگر، کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی کشور را ارتقا دهد.
وی همچنین از آمادگی معاونت علمی برای توسعه حمایتها در حوزه فناوریهای توانافزا خبر داد و گفت: معاونت علمی از ارتقای محصولات شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزه تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی ویژه افراد دارای معلولیت حمایت میکند و آمادگی دارد با ارائه تسهیلات حمایتی و کمبهره، مسیر توسعه این محصولات را تسهیل کند تا پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی افزود: حمایت از دانشجویان توانخواه، تنها یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه بخشی از راهبرد توسعه سرمایه انسانی کشور محسوب میشود و معاونت علمی همواره در کنار وزارتخانههای علوم و بهداشت برای ارتقای کیفیت زندگی، آموزش و توانمندسازی این دانشجویان قرار خواهد داشت.
تدوین آییننامه جامع حمایت از دانشجویان توانخواه
در ادامه این مراسم، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از دانشجویان نابینا و کمبینا، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از پنج هزار دانشجوی توانخواه در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، بیش از ۸۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۸ نفر در مقطع دکتری تحصیل میکنند.
وی افزود: دانشگاه پیامنور با حدود ۱۵۰۰ دانشجوی توانخواه و دانشگاه علمی کاربردی با بیش از ۳۰۰ دانشجو، سهم قابل توجهی از این جمعیت را به خود اختصاص دادهاند و بخش عمدهای از این دانشجویان در رشتههای علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم تربیتی مشغول به تحصیل هستند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تدوین آییننامه جامع مناسبسازی دانشگاهها، تصریح کرد: عدالت آموزشی تنها به حضور دانشجو در کلاس درس محدود نمیشود و تمامی فضاهای دانشگاهی از جمله خوابگاهها، کتابخانهها، سلفهای غذاخوری و مسیرهای تردد باید متناسب با نیازهای دانشجویان توانخواه طراحی و مناسبسازی شوند.
حبیبا ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره و سلامت روان، اجرای طرح همیار دانشجو، تأمین تسهیلات مالی، ارائه بیمه درمانی و تکمیلی رایگان و توسعه امکانات ورزشی ویژه، از جمله اقداماتی است که سازمان امور دانشجویان برای حمایت از این قشر دنبال میکند.
وی با قدردانی از نقش معاونت علمی و بنیاد علوی در اجرای این طرح، گفت: حمایت از دانشجویان توانخواه میتواند انگیزهبخش و زمینهساز حضور مؤثرتر آنان در عرصههای علمی و فناورانه باشد و ما وظیفه داریم موانع موجود بر سر راه این سرمایههای انسانی را برطرف کنیم.
عدالت آموزشی» و تبدیل موانع جسمی به فرصتهای شکوفایی
در بخش دیگری از این مراسم، پیمان بیگدلی، قائممقام معاون آموزشی، مهارتی و پرورشی بنیاد علوی، با اشاره به فرآیند اجرای این طرح حمایتی، اظهار کرد: انتخاب ۱۰ دانشگاه هدف بر اساس تراکم بالای دانشجویان توانخواه و قرار گرفتن این مراکز در فهرست مناطق هدف پروژههای حمایتی بنیاد انجام شده است.
وی افزود: دانشگاه پیامنور با ۸۷۶ دانشجوی نابینا و دانشگاه فردوسی مشهد با ۴۱۰ دانشجو، از جمله دانشگاههایی هستند که بیشترین تعداد دانشجویان نابینا را در اختیار دارند و امیدواریم تمرکز حمایتها در این مراکز، به شکوفایی استعدادهای بیشتری منجر شود.
بیگدلی با اشاره به نقش فناوری بومی در کاهش هزینههای آموزشی گفت: نمونه خارجی تجهیزات اهدایی، ارزشی بیش از چهار هزار دلار دارد، اما با مشارکت بنیاد علوی و همکاری شرکتهای فناور داخلی، امکان تأمین این تجهیزات با کیفیتی رقابتپذیر و متناسب با نیازهای بومی فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به حضور حدود ۶۳۰ دانشجوی توانخواه در دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، حمایت از دانشجویان برای دستیابی به استقلال آموزشی، اجتماعی و شغلی است و بنیاد علوی در حوزههای آموزش، سلامت، اشتغال و ارائه خدمات حمایتی در کنار این عزیزان خواهد بود.
حمایت معاونت علمی از توسعه فناوری برجستهنگار هوشمند ویژه نابینایان
در ادامه، سعید صادقپور، مدیرعامل شرکت دانشبنیان پکتوس، با بیان اینکه تبلت هوشمند ویژه نابینایان با حمایت برنامه ایرانساخت و با قیمتی حدود یکدهم نمونه خارجی در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، گفت: بسیاری از نمونههای خارجی از زبان فارسی پشتیبانی نمیکنند، اما این محصول به طور کامل متناسب با نیاز کاربران ایرانی بومیسازی شده و میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش استقلال تحصیلی دانشجویان نابینا ایفا کند.
وی افزود: هدف اصلی از توسعه این فناوری، قرار دادن دانش و فناوری در خدمت عدالت آموزشی است تا دانشجویان نابینا نیز بتوانند با استقلال بیشتر در مسیر علمآموزی، تولید دانش و نقشآفرینی در زیستبوم فناوری کشور حرکت کنند.
بر اساس این گزارش، اهدای تبلتهای هوشمند ویژه نابینایان، نمونهای از همافزایی میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، بنیاد علوی و شرکتهای دانشبنیان است؛ همکاری مشترکی که نشان میدهد توسعه فناوریهای بومی و حمایت هدفمند از اقشار توانخواه، میتواند به تحقق عدالت آموزشی و تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز آینده کشور منجر شود.