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نایب رئیس اتاق ایران گفت: تقویت توانمندیها و رفع چالشها در کنار یکدیگر میتواند زمینه شکلگیری صنعتی مقاوم و پایدار را فراهم کند ضمن اینکه تابآوری صنعت برق بدون اصلاح اقتصاد برق امکانپذیر نیست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ پیام باقری در ششمین جلسه کارگروه تابآوری ستاد ویژه اقتصادی با موضوع تابآوری صنعت برق با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیتها و چالشهای صنعت برق افزود: دستیابی به یک صنعت برق تابآور مستلزم شناخت همزمان نقاط قوت و نقاط ضعف این صنعت است؛ چراکه تقویت توانمندیها و رفع چالشها در کنار یکدیگر میتواند زمینه شکلگیری صنعتی مقاوم و پایدار را فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت برق در اقتصاد کشور گفت: صنعت برق زیرساخت اصلی همه فعالیتهای اقتصادی، تجاری، معیشتی، درمانی و امنیتی کشور است و از این منظر، تابآوری صنعت برق را باید معادل تابآوری اقتصاد ملی دانست.
باقری افزود: بخشی از زیرساختهای صنعت برق در این حوادث مورد آسیب قرار گرفت؛ اما تلاش شبانهروزی متخصصان و مدیران این حوزه موجب شد پایداری شبکه حفظ شود و کشور با مشکلاتی نظیر خاموشیهای گسترده و فروپاشی شبکه مواجه نشود.
نایب رئیس اتاق ایران نخستین محور موردنیاز برای افزایش تابآوری صنعت برق را اصلاح اقتصاد این صنعت دانست و گفت: ناترازی موجود در صنعت برق نتیجه مستقیم نامتوازن بودن اقتصاد برق است و این مسئله طی سالهای گذشته به یکی از مشکلات ساختاری این بخش تبدیل شده است.
وی افزود: مهمترین پیامد این وضعیت، کاهش توان سرمایهگذاری در صنعت برق بوده است؛ موضوعی که هم در بخش توسعه ظرفیتهای تولید و هم در حوزه بهینهسازی مصرف، هوشمندسازی شبکه، نوسازی زیرساختها و رفع فرسودگی شبکه آثار خود را نشان داده است.
باقری دومین محور مهم در افزایش تابآوری صنعت برق را متنوعسازی سبد انرژی کشور و کاهش تمرکز در تولید برق عنوان کرد.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: صنعت برق کشور همچنان وابستگی قابل توجهی به نیروگاههای حرارتی دارد؛ هرچند در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح این وضعیت انجام شده است، اما این وابستگی همچنان جدی است.
وی افزود: حملات صورت گرفته به بخشی از تاسیسات گازی کشور نشان داد که وابستگی بالا به یک منبع انرژی میتواند ریسکهای قابل توجهی برای تامین پایدار برق ایجاد کند؛ به ویژه آنکه تامین سوخت نیروگاهها در ماههای سرد سال نیز با چالشهای مضاعفی روبهرو است.
باقری تاکید کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، گسترش تولید پراکنده و حرکت به سمت تنوعبخشی در منابع تامین انرژی، از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری صنعت برق و کاهش آسیبپذیری شبکه محسوب میشود.
نایب رئیس اتاق ایران سومین محور موردنیاز برای ارتقای تابآوری صنعت برق را تقویت مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: صنعت برق برای عبور از چالشهای فعلی به مشارکت واقعی و موثر بخش خصوصی نیاز دارد.
وی افزود: باید مدلهای اقتصادی مبتنی بر مشارکت برای تامین منابع مالی، اجرای پروژههای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها طراحی و اجرا شود.
باقری ادامه داد: بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی دولت در صنعت برق، ظرفیت ارائه راهکارهای اجرایی و مشارکت در حل مسائل این حوزه را دارد و استفاده از این ظرفیت میتواند به افزایش تابآوری و پایداری صنعت برق کشور کمک کند.