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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر گفت: هماکنون ۹۴ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از پوشش کامل شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت برخوردار هستند که این امر باعث کسب رتبه دوم کشوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان بیان کرد: در راستای تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال، این اداره کل با همکاری اپراتورها، توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی را با اولویت در دستور کار قرار داده است که دستاورد آن دستیابی به رتبه دوم کشوری در این حوزه است.
وی افزود: این دستاورد حاصل اجرای دقیق و موفقیتآمیز طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی در نقاط مختلف استان است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ادامه داد: کسب این رتبه نشان از شتاب در تکمیل زیرساختها دارد و هدف نهایی این اداره کل، بهرهمندی تمامی روستاهای استان از پوشش ارتباطی باکیفیت و پایدار است.