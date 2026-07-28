مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از صادرات دو هزار تن محصولات لبنی در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: دو هزار تن محصولات لبنی در چهار ماه نخست امسال در قالب ۸۵ محموله و با نظارت دامپزشکی از استان به خارج از کشور صادر شده است.

محمد فتاحی افزود: در این مدت ۵۵۲ تن خوراک و مکمل آبزیان نیز در قالب ۲۳ محموله از استان صادر شده است.

وی از صادرات ۱۲ تن خوراک طیور در قالب یک محموله خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد صددرصدی داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: ۲۰۰ تن تخم‌مرغ خوراکی در قالب هشت محموله و ۳۵۶ تن آلایش مرغی نیز در قالب ۱۶ محموله، با نظارت دامپزشکی از استان به خارج از کشور صادر شده است.

فتاحی با بیان اینکه استان مرکزی از استان‌های برتر کشور در زمینه صادرات ماهی زینتی است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸۰ هزار قطعه ماهی زینتی در قالب هشت محموله به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، امیدواریم با تعامل و همکاری با بهره‌برداران، روند صادرات محصولات دامی و فرآورده‌های مرتبط ادامه داشته باشد تا زمینه حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی استان فراهم شود.