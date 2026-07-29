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مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: تا پایان تیرماه، عملیات ذخیرهسازی ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون لارو (بچه) میگو در ۲۹۱ مزرعه پرورشی در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی افزود: این روند مطابق برنامه تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در این ارتباط ۳ هزار و ۲۴۷ هکتار مزارع در قالب ۳ هزار و ۱۲۷ استخر وارد چرخه تولید شدهاند.
امینی با اشاره به استقبال بهرهبرداران از فناوریهای نوین افزود: توسعه مزارع بتنی و لاینر، ارتقای زیرساختها، استفاده از نرسری، بهبود مدیریت بهداشتی و افزایش بهرهوری، نویدبخش ثبت یکی از موفقترین سالهای صنعت پرورش میگوی استان بوشهر است.
امینی بیان کرد: عملیات ذخیرهسازی همچنان ادامه دارد و تا پایان مرداد، با تکمیل فرآیند ذخیرهسازی در سایر مزارع، سطح زیر کشت و میزان ذخیرهسازی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل شیلات استان یادآور شد: در صورت تداوم شرایط مناسب تولید، کنترل بیماریها و مدیریت مطلوب مزارع، بوشهر بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب نخست تولید میگوی پرورشی کشور تثبیت خواهد کرد و انتظار میرود میزان تولید این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.