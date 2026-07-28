در راستای اجرای برنامه‌های پیش‌آگاهی و حفظ سلامت باغات، ایستگاه‌های پایش و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در بخش ایثار شهرستان مروست مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مروست: در ادامه برنامه‌های پایش و ردیابی آفات قرنطینه‌ای، ایستگاه‌های پایش و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در بخش ایثار شهرستان مروست مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این بازدید، وضعیت تله‌های نصب‌شده، نحوه عملکرد آنها و نتایج پایش‌های انجام‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

پایش مستمر ایستگاه‌های ردیابی، بررسی منظم تله‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع به باغداران از مهم‌ترین اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مروست در راستای پیشگیری از ورود و گسترش این آفت خسارت‌زا به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مروست از باغداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک یا آفات غیرمعمول، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.