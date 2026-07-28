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رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف بر همافزایی برای تقویت اقتصاد ملی تأکید کردند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛نشست دبیرخانه مشترک اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف به میزبانی اتاق تعاون ایران و با حضور رؤسای این سه نهاد برگزار شد.
در این نشست که با حضور صمد حسنزاده، بهمن عبداللهی و قاسم نودهفراهانی همراه بود، شرکتکنندگان ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی برای عبور از شرایط حساس کنونی، حمایت خود را از برنامههای قوای سهگانه در مقابله با تهدیدات خارجی اعلام کردند.
رؤسای اتاقهای سهگانه با اشاره به لزوم تقویت هماهنگی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی، متعهد شدند بسترهای قانونی برای حضور حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در عرصههای اقتصادی را جهت رونق تولید و سرمایهگذاری با جدیت پیگیری کنند.
در پایان، نمایندگان بخش خصوصی و تعاون آمادگی کامل خود را برای همکاری با رؤسای قوا جهت رفع چالشهای اقتصادی و ارتقای تابآوری اقتصاد کشور اعلام کردند.