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سکوی فروش آنلاین «کارافن» با هدف حمایت از مهارتآموزان و ایجاد اشتغال، بهویژه برای بانوان، اجرا شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سکوی فروش آنلاین «کارافن» به نشانی https://karafan.irantvto.ir با هدف حمایت از مهارتآموزان و ایجاد اشتغال، بهویژه برای بانوان، اجرا شده و زمینه اتصال به بازارهای ملی را فراهم کرده است .
معاون آموزش، پژوهش و برنامهریزی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای فارس گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای آموزشهای مهارتی را برای ۱۸ گروه هدف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، فارغالتحصیلان، سربازان، شاغلان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و جویندگان کار ارائه میکند.
به گفته شمس ، اجرای طرح ملی کارآفن در استان، حلقه اتصال مهارتآموزی به اشتغال را تکمیل کرده و تاکنون ۷۰ درصد شرکتکنندگان این طرح وارد چرخه تولید و فروش محصول شدهاند.