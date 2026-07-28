نشست کلان بررسی وضعیت جابه‌جایی زائران اربعین در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد که در آن با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند عرضه بلیت و تأمین ناوگان، بازه زمانی ۱۰ روزه پیش‌رو به عنوان «اوج عملیات رفت و بازگشت زائران» تعیین و تمامی استان‌ها برای ارائه خدمات حداکثری به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی تسهیل امور مرتبط با جابه‌جایی زائران اربعین حسینی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعضای هیئت عامل، نمایندگان انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل مسافر کشور و به‌صورت ویدئوکنفرانس با مدیران قرارگاه‌های مرزی و ادارات‌کل راهداری استان‌ها برگزار شد.

در این نشست راهبردی، متغیرهای کلیدی عملیات جابه‌جایی زائران از جمله «فرآیند پیش‌فروش بلیت»، «تخصیص ظرفیت ناوگان عمومی» و «آمادگی زیرساختی پایانه‌های مرزی» در محورهای عملیاتی مورد واکاوی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با تصریح بر اهمیت مدیریتِ متمرکز در بازه ۱۰ روزه اوج ترافیک سفرها، اظهار داشت: با توجه به ضرورت مدیریت همزمان تقاضای رفت و بازگشت، تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید بر محور «تأمین ناوگان جایگزین» و «نظارت دقیق بر عرضه بلیت» متمرکز باشد. وی بر لزوم هم‌افزایی حداکثری میان بخش‌های دولتی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل مسافر جهت جلوگیری از بروز چالش در شبکه حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد.

در این جلسه، مدیران قرارگاه‌های اربعین در مرزهای کشور ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی، چالش‌های احتمالی پیش‌رو را مطرح کردند. این نشست بر هماهنگی دقیق میان مدیران‌کل راهداری استان‌های سراسر کشور برای هدایت ناوگان به سمت مبادی مرزی و اطمینان از استمرار ارائه خدمات رفاهی در مسیرهای مواصلاتی تأکید کرد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان این نشست، عملیات اربعین را یک «پروژه ملی» خواند که مستلزم نظارت مستمر و انضباط کامل در اجرای برنامه‌های تدوین شده است تا جابه‌جایی زائران در ایمن‌ترین و سریع‌ترین حالت ممکن صورت پذیرد.