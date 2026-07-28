به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قدرت‌الله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، در حاشیه نشست پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز گفت: با توجه به تأکیدات دادستانی، برگزاری نشست‌های تخصصی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند روند پیشگیری و برخورد با این تخلفات را بهبود بخشد و به حفظ منابع استان کمک کند.

وی افزود: ساخت‌وساز‌های غیرمجاز یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه شهرسازی و مدیریت شهری است که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی، می‌تواند خطرات مختلفی برای شهروندان به همراه داشته باشد و موجب اتلاف منابع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان اینکه برخی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ناشی از ناآگاهی و برخی نیز با هدف سودجویی انجام می‌شود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی، پیشگیری و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.