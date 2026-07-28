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تیمهای ملی بسکتبال ۳ نفره مردان و بانوان ایران حریفان خود در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی بسکتبال ۳ نفره مردان و بانوان ایران حریفان خود در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را شناختند.
گروهبندی مسابقات بسکتبال ۳ نفره مردان به شرح زیر است:
گروه اول: مغولستان، فیلیپین، قزاقستان، سریلانکا
گروه دوم: چین، ایران، مالزی، هنگکنگ
گروه سوم: قطر، اندونزی، چین تایپه، بحرین
گروه چهارم: ژاپن، سنگاپور، کره، تایلند
گروهبندی مسابقات بسکتبال ۳ نفره بانوان به شرح زیر است:
گروه اول: قزاقستان، قطر، چین، سریلانکا
گروه دوم: چین تایپه، ایران، ژاپن، ازبکستان
گروه سوم: مغولستان، فیلیپین، مالزی، ماکائو
گروه چهارم: اندونزی، سنگاپور، کره، تایلند