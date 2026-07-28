

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی بسکتبال ۳ نفره مردان و بانوان ایران حریفان خود در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را شناختند.

گروه‌بندی مسابقات بسکتبال ۳ نفره مردان به شرح زیر است:

گروه اول: مغولستان، فیلیپین، قزاقستان، سری‌لانکا

گروه دوم: چین، ایران، مالزی، هنگ‌کنگ

گروه سوم: قطر، اندونزی، چین تایپه، بحرین

گروه چهارم: ژاپن، سنگاپور، کره، تایلند

گروه‌بندی مسابقات بسکتبال ۳ نفره بانوان به شرح زیر است:

گروه اول: قزاقستان، قطر، چین، سریلانکا

گروه دوم: چین تایپه، ایران، ژاپن، ازبکستان

گروه سوم: مغولستان، فیلیپین، مالزی، ماکائو

گروه چهارم: اندونزی، سنگاپور، کره، تایلند