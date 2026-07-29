به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبر احسانی‌نژاد افزود: این عملیات در چارچوب برنامه‌های راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی برای حفظ آمادگی حداکثری پالایشگاه‌ها، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تولید پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کامل میان تمامی واحد‌های تخصصی و آمادگی همه‌جانبه کارکنان آغاز شده است تا ضمن حفظ پایداری تولید، قابلیت اطمینان تجهیزات فرآیندی افزایش یابد و آمادگی پالایشگاه برای تولید ایمن، پایدار و مستمر در ماه‌های آینده بیش از پیش تقویت شود.

احسانی نژاد با بیان اینکه تمامی مراحل این عملیات بر پایه برنامه‌ریزی مهندسی‌شده و مدیریت یکپارچه در حال اجراست، افزود: واحد‌های بهره‌برداری، تعمیرات، بازرسی فنی، مهندسی، ایمنی، اچ‌اس‌ئی و پشتیبانی با هم‌افزایی کامل در اجرای این طرح مشارکت دارند و پیش از آغاز عملیات نیز نشست‌های تخصصی متعددی برای شناسایی نقاط حساس، ارزیابی ریسک‌ها، تدوین سناریو‌های اجرایی و اتخاذ راهکار‌های کنترلی برگزار شده است.

سرپرست پالایشگاه دوازدهم با تأکید بر اینکه ایمنی، مهم‌ترین اولویت اجرای تعمیرات اساسی است، بیان کرد: تمامی فعالیت‌ها با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، الزامات فنی و استاندارد‌های عملیاتی انجام می‌شود و تیم‌های تخصصی ایمنی، بازرسی فنی و بهره‌برداری به‌صورت مستمر بر روند اجرای عملیات نظارت دارند تا پروژه با بالاترین سطح کیفیت، انضباط اجرایی و بدون حادثه به پایان برسد.