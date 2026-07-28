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رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس از اعزام ۳۰۰ نفر از جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کشور عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین صمصام گفت: این نیروها در قالب ۱۱ درمانگاه مستقر در مسیر پیادهروی اربعین، بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی به زائران حسینی ارائه میکنند.
او سهشنبه ششم مرداد در نشست بسیج جامعه پزشکی فارس با اشاره به مأموریت بسیج جامعه پزشکی در ارائه خدمات سلامت به مردم بیان کرد: همزمان با آغاز موج سفر زائران اربعین، ۳۰۰ نفر از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پرستاران و دیگر نیروهای درمانی جهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از روز یکشنبه چهارم مردادماه، از حرم مطهر حضرت علیبنحمزه علیه السلام عازم کشور عراق شدند تا به زائران خدمات درمانی ارائه کنند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس افزود: این گروه جهادی در قالب ۱۱ درمانگاه که در مسیر پیادهروی اربعین از شهر نجف اشرف تا حرم مطهر امام حسین علیه السلام مستقر هستند، بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند داد.
صمصام با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین برای کادر سلامت افتخاری بزرگ است، گفت: حضور داوطلبانه این جهادگران، نمادی از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و ارادت به اهلبیت علیهم السلام به شمار میرود.
او با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اعزام و استقرار درمانگاهها بیان کرد: هماهنگی این مأموریت با همکاری دستگاههای مختلف انجام شده و با حمایت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسئولان استان، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به زائران فراهم شده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی فارس ابراز امیدواری کرد که جهادگران سلامت بتوانند در این مأموریت معنوی، خدمات شایستهای به عاشقان حضرت سیدالشهدا علیه السلام ارائه دهند.