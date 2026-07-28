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شبکه مستند امروز با پخش دو مستند «خاکریز پرویز» و «رفتن»، دو روایت متفاوت، اما همسو از مقاومت، امید و پایداری را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خاکریز پرویز» با نگاهی به زندگی پرویز محمدی، جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس اهل شهرستان دهلران در استان ایلام، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند، بخشی از زندگی، تلاشها و دغدغههای این رزمنده را روایت میکند؛ مردی که پس از سالهای حضور در جبهههای نبرد، امروز در حوزه کشاورزی و دامداری به فعالیت خود ادامه میدهد.
این مستند با تمرکز بر زندگی امروز پرویز محمدی، تداوم روحیه ایثار، خودباوری و پیوند خاطرات دفاع مقدس با زندگی پس از جنگ را به تصویر میکشد.
بازپخش «خاکریز پرویز» نیز روز بعد ساعت ۸ روی آنتن خواهد رفت.
همچنین مستند «رفتن» امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
این اثر، روایت زندگی مرتضی، جوان نابینا و کمشنوایی است که با وجود محدودیتهای جسمی، عازم پیادهروی اربعین و زیارت حضرت امام حسین (ع) میشود.
«رفتن» داستان اراده و ایمان جوانی را به تصویر میکشد که محدودیتهای جسمی مانعی برای تحقق آرزویش نمیشود و با انگیزه و امید، مسیر دشوار زیارت را طی میکند.
بازپخش این مستند نیز روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ پخش خواهد شد.