مادر شهیدان آجرلو به فرزندان شهیدش پیوست
حاجیهخانم حدیقه احمدی، مادر شهیدان والامقام عباسعلی و سبزعلی آجرلو از شهدای هشت سال دفاع مقدس، پس از سالها چشمانتظاری به فرزندان شهیدش پیوست و پیکر مطهرش در قطعه صالحین بهشتزهرای اراک آرام گرفت.
حاجیهخانم حدیقه احمدی، مادر این دو شهید والامقام دوران دفاع مقدس، سالها با صبر و بردباری یاد و خاطره فرزندان شهیدش را زنده نگه داشت.
پیکر این مادر صبور و فداکار با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم اراک تشییع و در قطعه صالحین بهشتزهرای این شهر به خاک سپرده شد.