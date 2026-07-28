حاجیه‌خانم حدیقه احمدی، مادر شهیدان والامقام عباسعلی و سبزعلی آجرلو از شهدای هشت سال دفاع مقدس، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری به فرزندان شهیدش پیوست و پیکر مطهرش در قطعه صالحین بهشت‌زهرای اراک آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مادر شهیدان عباسعلی و سبزعلی آجرلو، پس از سال‌ها فراق و چشم‌انتظاری، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

حاجیه‌خانم حدیقه احمدی، مادر این دو شهید والامقام دوران دفاع مقدس، سال‌ها با صبر و بردباری یاد و خاطره فرزندان شهیدش را زنده نگه داشت.

پیکر این مادر صبور و فداکار با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم اراک تشییع و در قطعه صالحین بهشت‌زهرای این شهر به خاک سپرده شد.