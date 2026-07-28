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رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راهاندازی سامانه ملی اربعین به نشانی «arbaeen.gov.ir» خبر داد و این درگاه را تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی و ارائه خدمات الکترونیک به زائران اربعین معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با تأکید بر ضرورت تسهیل سفر زائران از طریق ابزارهای فناورانه، از فعال شدن سامانه ملی اربعین خبر داد. این سامانه در قالب یک راهنمای جامع، زائران را در ۶ مرحله کلیدی، از آمادگیهای پیش از سفر تا زمان حضور در خاک عراق، همراهی میکند.
از مهمترین امکانات این درگاه ملی میتوان به نقشه تعاملی مسیر پیادهروی نجف تا کربلا، دسترسی به اطلاعات نمایندگیهای کنسولی ایران در عراق، پاسخ به سؤالات متداول و دریافت اخبار و اطلاعیههای رسمی اشاره کرد.
همچنین رئیس سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: فهرست سکوها و شرکتهای فعال در حوزه اربعین پس از ارزیابی، از طریق این سامانه منتشر خواهد شد تا زائران بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات هوشمند و یکپارچه این مجموعهها بهرهمند شوند.